Reediten l'icònic cartell «Aixafem el feixisme»

Coincidint amb el 85è aniversari del fracàs dela Barcelona, laha presentat aquest dilluns al matí la reedició en alta qualitat de l'obra "Aixafem el feixisme" de l'autorLa presentació de la imatge s'ha fet el Passeig de Colom, molt a prop de la, l'espai on fa 85 anys Català i Pic, juntament amb el seu fill, Francesc Català, van immortalitzar la fotografia que es va convertir en una icona de l'antifeixisme i en un dels primers cartells del Comissariat de Propaganda de la Generalitat , l'aparell propagandístic del govern català durant la. L'acte ha comptat amb la presència de familiars del fotògraf, la periodista Ester Boquera especialitzada en el Comissariat de Propaganda, i el president de la Fundació Reeixida Oriol Falguera.La reproducció de la imatge impresa en paper de Català i Pic ha estat obra del fotoperiodista, una acció que forma part del projecteque impulsa la Fundació Reeixida amb l'objectiu de "treure a la llum desenes de personalitats extraordinàries que han situat Catalunya i la lluita per la llibertat en el centre de les seves vides".La imatge en paper i de 70x50cm està disponible en portals d'internet i llibreries d'arreu dels Països Catalans. La Fundació Reeixida explica que l'objectiu és no perdre l'efectivitat ni el significat de la fotografia i convida a difondre-la a "cases, locals, associacions, seus de partits, organitzacions i sindicats nacionals". A més, la Fundació ha anunciat la inauguració d'una exposició fotogràfica de les obres de Català i Pic, i dels seus fills,, que es podrà visitar a finals d'any alen el marc dels 25 anys de la seva creació.Pere Català i Pic va ser un fotògraf que va revolucionar la propaganda antifeixista durant la Guerra Civil. Català i Pic va estar al capdavant del Comissariat de Propaganda de la Generalitat capitanejant la secció d'edicions. A banda de la seva trajectòria professional, el fotògraf va ser un militant nacionalista compromès en la lluita antifranquista i republicana, dirigint la revistao formant part d'

