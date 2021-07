Berlín 1916: els Jocs Olímpics que mai van ser

Jocs de Tòquio són finalment una realitat, després que la pandèmia obligués a ajornar la XXXII edició de les Olimpíades. El Japó acollirà fins al 8 d'agost un encontre esportiu que s'ha vist trasbalsat fins al darrer moment per l'impacte de la Covid. L'augment de casos de contagi ha obligat a declarar l'entorn de Tòquio com a zona d'emergència i a decidir que no hi hagi espectadors en les instal·lacions centrals.



Els esdeveniments excepcionals no han estat tan estranys en la vida dels Jocs Olímpics. Des de la primera Olimpíada de l'era moderna, celebrada a Atenes el 1896, els Jocs han travessat la història del món i han reflectit les grans transformacions produïdes en els darrers 130 anys. Les tensions internacionals, la pugna entre blocs, dues guerres mundials, la guerra freda, les invasions i el combat pels drets humans, de la comunitat negra a la lluita per la igualtat, han irromput en els Jocs, que han estat un escenari de la realitat mundial.







Els, els que havien de ser els, són els primers de la història queEl motiu va ser la, que feia dos anys que era activa i que encara es va allargar dos anys més, fins al 1918.S'havien de celebrar a, llavors capital de l'. Un imperi molt jove, ja que la unificació dels estats alemanys s'havia produït només 45 anys abans, el. Alemanya feia els primers passos com un bloc, i els Jocs havien de ser un impuls per al país germànic. El projecte alemany convencia i, per això, va passar per sobre de, llavors capital de l', en el procés de selecció per acollir l'esdeveniment.Fins i tot la proposta era innovadora, ja que tot i que eren unes proves que s'havien de celebrar a l'estiu, també es reservavaper disputar les competicions de patinatge de velocitat, patinatge artístic, hoquei sobre gel i esquí nòrdic. De fet, aquesta idea va esdevenir més endavant en la creació dels. Per a la resta de proves, els alemanys van planificar una infraestructura que partia des de zero.El gran projecte era el de l', batejat amb el nom de Deutsches Stadion -el que traduït seria literalment "estadi alemany"-. La construcció va començar quan tot just va ser coneguda la victòria de la candidatura alemanya, i tot i l'inici de la guerra,, ja que no es preveia que el conflicte aturés la celebració de l'esdeveniment.Les previsions inicials no eren gaire ambicioses, i es planejava un recinte que pogués acollir. Finalment, però, el dia de la inauguració, fins avan omplir l'estadi. Fins a 10.000 coloms van sortir volant del recinte per donar-li la benvinguda. La vida de l'espai, però, va ser molt efímera.Amb la suspensió oficial dels Jocs Olímpics i la virulència de la guerra, l'estadi va ser utilitzat com un. Després de la guerra, encara va acollir alguns partits de la selecció alemanya i també discursos polítics, com el d'el 1932. I poc més, ja que el mateix dictador va ordenar l'enderrocament de l'estadi per construir-ne un de nou en la mateixa ubicació. Es tracta de l'actual, on per exemple, el Barça va guanyar la Champions League el 2015.Aquest estadi va ser el que va protagonitzar gran part de les proves dels. Va ser llavors, vint anys després dels Jocs fallits, que Alemanya va acollir el seu primer gran esdeveniment esportiu. En aquella ocasió, la capital germànica

