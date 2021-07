La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha apostat per. Ho ha fet en un acte a la delegació del govern espanyol a Barcelona de signatura de protocols per al desenvolupament de l'Agenda Urbana, on ha assegurat que Espanya travessa una situació "d'emergència habitacional".Sánchez ha defensat l'aprovació de lacom una eina per donar seguretat jurídica, garantir el dret a la propietat i "protegir" tots els territoris.El PSOE i Podem mantenen obertes les negociacions per una llei estatal d'habitatge que,al conjunt de l'Estat. Abans de l'arribada de Sánchez a la Moncloa, el seu predecessor, José Luis Ábalos, havia apostat per trencar l'acord i apostar pels incentius fiscals als propietaris que s'avinguessin a abaixar el preu.Actualment, els dos partits treballen amb una proposta de. La mesura no donaria cobertura a la regulació catalana, en vigor des del setembre del 2020, ja que també facilita la baixada de preus. A més, el govern espanyol ha recorregut al Tribunal Constitucional la regulació aprovada pel Parlament.En l'acte, Sánchez també ha defensat. L'exalcaldessa de Gavà ha assegurat que és una inversió "molt important", "necessària" i una "oportunitat", amb un impacte positiu en la creació de llocs de feina i en la reactivació de l'economia. Tot i això, ha afirmat que cal dur-la a terme de manera "exemplar". "L'ampliació de l'aeroport s'ha de fer i s'ha de fer bé", ha dit.

