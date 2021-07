Els Jocs del 1896, preludi de la guerra entre Grècia i Turquia

Elsdel 1896 van ser els primers de l'. Es van celebrar, precisament, a Atenes, a l', en record i homenatge als jocs de l'antiguitat que van derivar en les Olimpíades, entre el 6 i el 15 d'abril d'aquell any. Van ser uns Jocs importants, però només s'hi va competir enVan participar-hide, però encara no amb la dimensió universal que tindrien anys després. Els països que van enviar esportistes van ser, a més de Grècia, els Estats Units, Xile, Alemanya, Austràlia, Bulgària, Àustria, França, Suïssa, Dinamarca, Hongria, Itàlia, el Regne Unit i Suècia.no hi va participar. Entre els campions va destacar el nord-americà James Connolly, que es va imposar en el triple salt. Però el que va fer feliços els espectadors grecs va ser el triomf d'un dels seus compatriotes,, guanyador de la prova deÉs coneguda la personalitat del barócom el principal impulsor del moviment olímpic.francès, pedagog amb ideals il·lustrats, la seva obsessió en favor de l'esport com un instrument per apropar pobles i cultures, el va dur a obsedir-se a recuperar les Olimpíades. Va ser el fundador deli va demostrar dots diplomàtiques.Des dels primers Jocs, elsvan envoltar-ne la celebració. També seria així el 1896.es van resistir a participar-hi si l'enemic històric hi era present. Finalment, però, van accedir a viatjar a. Van ser uns Jocs aprofitats per les autoritats gregues per reforçar l'autoestima d'un poble que havia guanyat la sevarespecte de l'però que vivia amb tensió permanent amb el sultà.La, amb el rei Jordi I al davant, va convertir els Jocs en una operació deper reforçar la jove nació grega. Els missatges d'Atenes pretenien fer realitat l', la unió a Grècia de totes les illes en mans turques. Un fet que va incrementar les friccions amb els. Un any després dels Jocs, l'abril del 1897, va esclatar la guerra greco-turca pel control de, de majoria grega i que volia alliberar-se dels otomans. Després d'un mes de combats, els grecs van ser derrotats.L'ambient que va envoltar els primers Jocs de l'era moderna ja va deixar clar que els interessos polítics, l'afany propagandístic per part del país amfitrió i el xoc entre les potències serien un factor determinant de les Olimpíades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor