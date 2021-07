Mantenir lade forma permanent a Barcelona als mateixospermetria. És la principal conclusió de l'últim informe de la qualitat de l'aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que ha presentat aquest dilluns l'Ajuntament.Una reducció d'aquestes característiques també permetria(al voltant de 300 casos anuals) i el(al voltant de 50 casos anuals).Les restriccions de mobilitat vigents l'any passat per reduir l'impacte de la pandèmia van contribuir a fera l'aire permesos per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea.El diòxid de nitrogen està molt relacionat amb eli és el component que més ha caigut. Les partícules també han arribat a mínims històrics, però la reducció va ser menys marcada.L’informe de l’ASPB assenyala que l’any 2020, estrictament pel que fa a la qualitat de l’aire a la ciutat, ha resultat una mena d’experiment natural del que se’n poden extreure informacions molt útils pel que fa a la contaminació i del seu impacte en la salut. L'agència apunta que, afavorint la proximitat en els desplaçaments quotidians.També planteja r. Una màxima que entra en contradicció amb el full de ruta de l'Ajuntament. El consistori té l'objectiu deque van visitar la capital el 2019.A més, a la tardor la ciutat acollirà la cimera Future of Tourism World Future , que planteja convertir Barcelona en "líder mundial" en turisme. El congrés se celebrarà els dies 26 i 27 d'octubre. "Volem que Barcelona es converteixi en el Davos del turisme", van assegurar la setmana passada els organitzadors durant la presentació del certamen.

