Quatre-centes persones exigeixen a Tortosa la retirada del monument franquista

Ignasi Blanch signant i numerant les làmines de la il·lustració que ha projectat a la pilastra del monòlit Foto: Sílvia Altadill

Projecció de l'obra d'Ignasi Blanch a la pilastra de l'antic pont de la Cinta, avui del monument franquista Foto: Sílvia Altadill

Laha organitzat aquest diumenge al vespre una concentració davant del monument de la Batalla de l'Ebre "La memòria del riu feixisme, mai més" per exigir la seva retirada. La protesta, que ha aplegat unes 400 persones, s'ha fet en el dia que, data simbòlica que el Govern havia previst perLadesprés que el jutjat contenciós-administratiu número 2 de Tarragona en decretés la suspensió cautelar dels treballs, a principis de juliol. "És un entrebanc més; exigim a l'Ajuntament que presenti recurs contra les mesures cautelar com ho ha fet Justícia", ha dit una de les portaveus de l'entitat, Marisa Panisello.En la protesta, l'artistaha projectat unes il·lustracions a la pilastra del monument per homenatjar les víctimes de la Guerra Civil Espanyola, fetes expressament per l'ocasió.Una obra que reivindica. "Una memòria i una història que mai pot ser perdurable ni justa quan ha estat imposada des del bàndol vencedor". Ester Baiges, també portaveu de la Comissió demana a l'Ajuntament de Tortosa que no torni a quedar enrere en el camí de lai interpose un recurs contra les mesures cautelars imposades que han paralitzat l'enderrocament i que es posi a treballar al costat del Departament de Justícia.L'il·lustrador Ignasi Blanch ha explicat acom es va gestar tot. "En un primer moment la "Comissió sobre la retirada dels símbols franquistes" va contactar amb mi per demanar-me de fer el cartell". A poc a poc es va anar gestant la intervenció d'aquest vespre, de projectar els seus dibuixos sobre el Riu. "Crec que des de l'art es pot transmetre d'alguna manera una visió diferent. Una visió d'anàlisi. Recordo el Christian Boltanski que ha mort fa poc quan deia que a ell li interessava la importància que té la persona, l'individu el fet de pensar que no és etern, que desapareixerà"."Jo a través dels meus dibuixos també recordo a la gent que no hi és. Dibuixant els fem presents estan més a prop a través d'aquestes il·lustracions meues molt sovint". "Llavors un cop dibuixats, els faig presents, conviuen eternament amb mi, des de la memòria, des del record". L'autor considera quedes del carrer, des de les biblioteques, des dels museus. "Crec que és important prioritzar l'aspecte educatiu i fer pedagogia. Que les societats ho treballen per a formar la societat en la memòria pròpia.""En els dibuixos projectats avui, parlo de personatges que ja no hi són, però que continuen presents en la nostra història, la història de la Guerra Civil tan crua al nostre riu. Vull fer memòria perquè crec que la història s'explica des de l'òptica de les víctimes i no des dels guanyadors d'una dictadura".La intervenció compta amb l'acompanyament d'una peça musical del grup croata KlapaSinj, produïda pel músic Nenad Bach, resident a EEUU, organitzador de concerts internacionals per la PAU i amb qui Blanch col·labora per donar suport a la campanya Ping Pong Parkinson creada pel músic croata a favor dels malalts de Parkinson.Entitats memorialistes han estat representades en els parlaments. Una llarga llista entre les quals es troba l'Amical Mauthausen adherida a l'acte. LGTeBre, l'associació de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals de les Terres de l'Ebre ha recordat a totes les víctimes del règim franquista, assenyalades, reprimides i torturades o negades durant aquesta etapa fosca de la nostra història i les nostres llibertats individuals i col·lectives.A l'acte s'han sumat alcaldes del territori com Paco Gas( Roquetes), regidors de Movem Tortosa com Francesc Vallespí, el Conseller Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura i l'actual presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie que ha afirmat que no es pot permetre la permanència del monument franquista i confia que la resolució judicial final en permeti la seua retirada. "Només cal veure aquest tros de ferralla que tenim al davant i la seua simbologia per adonar-nos que la barbàrie no és reinterpretable. Confiem en el fet que l'Ajuntament de Tortosa ajudarà a la seva retirada i el procés seguirà el seu curs, com no por ser d'una altra manera".El Departament de Justícia va anunciar que interposarà un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per evitar més retards en la retirada del monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa.L'acte va cloure amb la versió de Betagarri de l'Estaca de Lluís Llach i a crits improvisats de la gent recordant que

