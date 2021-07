. Així s'ha adreçat la nova ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, als independentistes des del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. Només una setmana després d'agafar el relleu de Miquel Iceta, la ministra s'ha referit a la situació política de Catalunya, un cop tancada la trobada de la comissió bilateral per al dilluns 2 d'agost.Rodríguez considera que elshan de fer "el seu propi" per garantir la. Ho ha dit en ser preguntada per la possibilitat de celebrar un: "En el marc de la, de la, hi cap, fora d'ella, res".Així i tot, la ministra ha dit que té "". Rodríguez s'ha referit així a la recent renovació de govern espanyol i també al nou govern de Pere Aragonès. "Espero que el missatge de diàleg del govern espanyol i el missatge de convivència siguin valorats", ha expressat, alhora que ha demanat que els catalans han de fer ara, després dels indults, "el seu pas".Sobre els, la ministra ha estat clara: "". I és que Rodríguez ha expressat el seu malestar pel conflicte polític que està vivint Catalunya des de fa una dècada. "Tinc la sensació, des de fora de Catalunya, que ja hi ha massa temps de conficte polític", ha dit, alhora que ha recordat que ja "ha sortit del Parlament".La ministra ha confessat admirar lad'una regió com Catalunya, un tema que creu que, fins ara, no ha estat a l'agenda, però queAixí, Rodríguez ja ha avançat que elsque reunirà els dos presidents, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, a partir del setembre. A la comissió, doncs, vol tractar assumptes "més importants", com ara "de les nostres vides".Ara per ara, segons ha explicat, no hi ha decisió sobre l'aval dels bancs per pagar la. Rodríguez ha explicat que ja ha requerit un informe al consell de garanties i s'ha d'estudiar. Així, la ministra ha descartat que l'opinió ded'acceptar l'aval dels bancs no condicionarà res: "".

