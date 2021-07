Un incendi de vegetació talla l'AP-7 i l'N-340 a l'Ametlla de Mar

Activades 10 dotacions terrestres i 5 #maer per un incendi de vegetació a l'Ametlla de Mar (avís 16.44h). El foc, proper a l'autopista AP-7, hauria saltat la via del tren. pic.twitter.com/Anbwh5dOZg — Bombers (@bomberscat) July 18, 2021

. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 16.44 hores, han activat 14 dotacions terrestres i set mitjans aeris. Es tracta d'un incendi de vegetació a la zona de Calafat, molt proper a l'autopista i que hauria saltat la via del tren.De fet,, la qual cosa afecta la línia R16 de Rodalies.Per un costat l'incendi no pot progressar perquè hi ha un circuit de motos. Els Bombers, que asseguren que les tasques evolucionen favorablement, treballen amb els mitjans aeris i amb una línia d'aigua perquè no s'escoli per un barranc cap a la zona forestal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor