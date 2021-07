Filtració massiva de dades del programa usat per espiar independentistes

que han usat el programa d'espionatge israelià, segons ha revelat un conjunt de diaris, entre els quals The Guardian i Le Monde, que han tingut coneixement d'una filtració massiva d'informació. Es tracta del mateix programari amb què es va espiar polítics independentistes catalans, com ara l'expresident del Parlament,Pegasus és un malware que, a més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent., entre els quals es troben empresaris, líders religiosos, acadèmics, treballadors d'organitzacions no governamentals, presidents i primers ministres.

