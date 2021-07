Barcelona, Tarragona i Lleida en alerta per calor a partir de demà

Les demarcacions deestaran ena partir d'aquest dilluns. Concretament, en alerta groga per temperatures que podran oscil·lar, on es preveu predomini dels temps sec i assolellat. A banda de les tres demarcacions catalanes, també estaran en alerta groga Granada, Jaén, Osca, Saragossa, Àvila, Salamanca, Albacete, Ciudad Real, Conca, Badajoz i Madrid.També s'ha activat una, on els termòmetrespodrien registrar temperatures de fins a 40 graus.L'activació d'alertes arriba coincidint amb. La canícula és el terme astronòmic batejat pels romans que es coneix com el període més càlid de l'any. Aquesta dura uns 40 dies de mitjana, entre els mesos de juliol i l'agost. Oficialment, l'inici d'enguany ha estat aquest passat dijous, 15 de juliol.

