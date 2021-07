Detingut per una denúncia de violació durant l'assaig de la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics

La policia japonesa ha detingut un home de 30 anys com a principalduranta l'Estadi Olímpic de Tòquio, segons informa l'agència nipona Kyodo News.El detingut estava treballant a l'estadi com a membre de l'organització., després que aquests es produïssin divendres.L'arrestat ha negat l'acusació i assegura que la dona no es va resistir a tenir relacions sexuals.de la capital japonesa.Eldels Jocs ha sortit al pas dels fets i ha emès un comunicat en què, ja que estava treballant per una empresa subcontractada. Els organitzadors no han fet més valoracions sobre el cas, argumentant que és objecte d'una investigació en curs.

