Descobreix què vol dir el factor de protecció de les cremes solars i evita cremar-te

L'estiu és època de platja, piscina... i de. Però de quina manera em puc bronzejar sense perill a cremar-me? Òbviament la millor manera és fent servir crema protectora, però sabemL'anomenat factor de protecció té en compte la tonalitat de la pell de cadascú, la capacitat per bronzejar-se i el temps que es pot prendre el sol sense patir cremades. Així, les persones amb la pell més clara, podrien estar exposats al sol 10 minuts. A. Si s'apliquen una crema del 30, podran prendre el sol 300 minuts. Si se'm posen una del 50, 500.Per saber el número a partir del qual cal multiplicar, es pot partir de la base que a l'estiu. En el cas de les pells més fosques, el temps puja fins als 25 minuts.Si et vols curar en salut,o després de cada bany. El contacte amb alguns elements, com l'aigua, fa que la capa de protecció aplicada inicialment es vagi reduint.

