Set consells per no cremar-se la pell durant l'estiu

Tres conceptes que gairebé sempre van de la mà i que, alhora, requereixen. Qui no s'hamai a la platja per un descuit a l'hora de posar-se la crema solar?Com és habitual, i sobretot al començament de les vacances d'estiu,. Fa gairebé un any que no rep tanta quantitat dedurant tanta estona i. I és que lesaugmenten els. A continuació, uns consells bàsics i senzills per aplicar-se correctament la crema solar i no cremar-se.És fonamental tenir en compte que encara que no es vegi el sol perquè el cel està ennuvolat, les radiacions travessen els núvols i ens ataquen directament la pell. Així, és imprescindible protegir-se sempre.Com dèiem, el cos i la pell no estan acostumats a rebre radiacions solars tan directament. Si ens exposem sense precaució i moltes hores de cop, podem cremar-nos i, fins i tot, patir alguna malaltia de la pell.Cada persona és un món i no tothom necessita el mateix tipus de protector, però sí que ha de ser, com a mínim, de 15 SFP.Un protector caducat no fa l'efecte desitjat i ens podem acabar cremant igualment. Revisa bé tots els protectors que utilitzes habitualment perquè estiguin en les condicions adequades.El protector s'ha d'aplicar abans d'anar al sol, en cas contrari no fa la funció desitjada. Per tant, pensa d'aplicar-te el protector o crema solar vint o trenta minuts abans de l'expoisició al sol.L'efecte de les cremes solars no és infinit. És important aplicar-se'n la quantitat adequada i vàries vegades durant el dia: cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt.Durant les hores centrals del dia, entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, la intensitat de les radiacions solars és més alta i augmenta la possibilitat de cremades. Així, evita estar exposat durant aquesta franja i busca espais amb ombra.

