El Regne Unit elimina totes les restriccions en el polèmic «Freedom Day»

Altres notícies que et poden interessar

Elcontra la Covid-19, en l'anomenat Freedom Day (dia de la llibertat), en ple avanç de la variant Delta del virus, més contagiosa i que ha incrementat els contagis.Entre les mesures més polèmiques destaca quei gran part dels locals no demanaran cap certificat de vacunació o de recuperació per permetre l'entrada dels clients.L'eliminació de les restriccions es produeix mentre el mateix primer ministre,, està, positiu en coronavirus malgrat estar vacunat amb la pauta completa.van demanar en una carta oberta a The Lancet que, un "experiment poc ètic" amenaçador per a la resta del món, ja que el país és un punt de connexions aeroportuàries internacional i propaga amb facilitat noves soques de la Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor