Salut augmenta les mesures de protecció a les residències

El Departament de Salut i el de Drets Socials han anunciat aquest dissabte unde Catalunya per prevenir contagis de Covid-19.S'incrementen d'una a tres les proves PCR setmanals que es faran als treballadors d'aquests centres, excepte el cas dels ja vacunats, als quals se'ls en farà una. Pel que fa a les visites, només se'n permetran dues de simultànies –fins ara eren tres– i es recomana que les facin persones vacunades. En qualsevol cas,Així ho contempla l'actualització del protocol, que arriba quan hi ha, és a dir, amb casos actius de coronavirus o brots que s'estiguin investigant. Això suposa el 3,01% del total, segons ha informat la Generalitat. En verd hi ha 885 centres (86,08%), sense cap cas, i en taronja, amb algun cas però considerat controlat, 112 (10,89%).Pel que fa als residents vacunats,, és a dir, el que es considera la pauta completa. En canvi, el 89% dels treballadors d'aquests centres estan vacunats amb la primera dosi i el 88% han rebut les dues. El 4,01% de les proves de control que es fan als professionals han resultat positives, mentre que a la població general aquest percentatge és del 20,18%.

