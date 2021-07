Igualada homenatja qui lluita contra la Covid-19 amb un mural gegant

Altres notícies que et poden interessar

va ser un delsdurant la primera onada, i el seu hospital va atendre els primers. Per això, l'anomenada "Zona 0" ha estat la ubicació escollida per instal·lar-hi "Mirades del confinament", ungegant de l'artista, enEn l'acte, encapçalat per l'artista,i el, el president d'Òmnium, Jordi, ha reclamat al Govern. "La prioritat és salvar vides. Si no som capaços de salvar vides, res té sentit i us demanem que feu l'esforç de posar la vida per davant de tot".Van ser moltes les mostres deque es van viure a laquan la Covid-19 encara era una gran desconeguda. Per això, "solidaritat" és la paraula que formen les 11 persones –totes elles anònimes a excepció de Jordi Cuixart- en el mural de l'artista Joan Fontcuberta, "Mirades del confinament".Unque, amb 46 metres d'amplada i 3,5 d'alçada, és el més gran del món. Fet a partir de 64.000 petitesi que han enviat unes 15.000 persones. El mural quedarà instal·lat a la plaça de Cal Font d'Igualada de manera permanent.Durant l'acte d'inauguració, l'artista Joan Fontcuberta ha explicat que es tracta d'una obra "de participació, memorial i celebració". "És un testimoni del que ha passat des d'una mirada de dins, des de les bombolles de convivència, des del confinament, des de les cases. És una mirada que té molt valor perquè representa un material antropològic de gran fidelitat", ha afegit.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha aprofitat l'acte per reivindicar la figura de Fontcuberta, i per reclamar al Govern més pressupost en cultura i en sanitat. "Si no som capaços de salvar vides és que res té sentit, us demanem que feu aquest esforç per posar la vida per damunt de tot", ha dit.De la seva banda, el director del festival Cruïlla, Jordi Herreruela, ha explicat que el mural –que també ha servit per commemorar els 50 anys d'Òmnium Igualada- havia de formar la paraula 'llibertat', però tot va canviar quan va esclatar la pandèmia. Llavors, van veure que la paraula que havia de formar el mural era 'solidaritat' perquè, segons ha dit, la pandèmia ha posat sobre la taula un gran acte de "solidaritat col•lectiva".L'acte també ha comptat amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el conseller d'Ensenyament, Joan González-Cambray, i amb persones anònimes–un metge, una infermera, un mestre i un ciutadà que va patir la malaltia- que han estat a primera línia de la lluita contra la Covid-19 a la Conca d'Òdena.El 12 de març del 2019, la Conca d'Òdena es va convertir en el primer territori del país en patir un confinament perimetral. El motiu va ser un brot de Covid-19, el més greu del país, amb epicentre a l'Hospital d'Igualada. El brot va concentrar el 40% de les defuncions per coronavirus que hi ha hagut a la Conca d'Òdena en tot un any. També el 60% de les infeccions del personal sanitari i el 30% dels ingressos

