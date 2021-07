Salut reconeix que les mesures contra la cinquena onada s'han pres tard

Altres notícies que et poden interessar

La directora del(CatSalut), Gemma Craywinckel, ha reconegut en una entrevista a Rac1 que. "Des del punt de vista de l'impacte en els usuaris i en el sistema sanitari, he de dir que sí", ha assegurat.Un retard que, entre altres coses, podria provocar segons Craywinckel que lesdels hospitals quedessin. La directora del CatSalut ha recordat que el pic de contagis previst per finals de juliol coincideix amb el període vacacional dels sanitaris. Per tant, tenir ocupats 400 llits de crítics té el mateix efecte que ha tingut durant l'any tenir-ne 600.Les conseqüències sobre el sistema sanitari no s'acaben aquí iTot i l'autocrítica, Craywinckel també ha posat el focus sobre la població., ha dit. La directora del CatSalut ha mostrat preocupació, per exemple, per la gent que es nega a complir el toc de queda tot i els avisos de la policia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor