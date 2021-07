Batlle planteja tancar l'oci nocturn a la 1 de la matinada

Altres notícies que et poden interessar

L'no deixa de rebre. Després de 15 mesos de tancament per la pandèmia de la Covid-19 van poder reobrir portes la setmana de Sant Joan. Amb moltes mesures de seguretat, però les discoteques i bars musicals van vibrar de nou. La cinquena onada els ha obligat a tancar de no u, sempre i quan no tinguin espai exterior, i, a més, amb amb la gent asseguda a taula, sense pista de ball. L'ha disparat un nou dard al sector: plantegen elHo ha dit el regidoral Via Lliure de RAC1 aquest dissabte. Considera així que el avançar l'horari de tancamentde "la immensa majoria de ciutadans, que no surten de nit". El responsable de seguretat municipal defensa que "no hi pot haver un non stop tota la nit".Batlle argumenta que cal aprofitar elsper replantejar alguns. "No sé per què els locals d'oci nocturn no poden obrir a partir de dos o tres quarts de 8 de la tarda i fer que a la 1 es pugui haver acabat aquesta activitat", ha justificat.

