Interior denuncia que el govern espanyol ha impedit l'ús d'hidroavions francesos a Llançà

Normal

Per 11S14 el 18 de juliol de 2021 a les 13:35 0 0

Aixi actua Espanya i mes si es tracte de de Catalunya, mes valdría que en lloc de queixanse tant per tot fessim algúna cosa, mentre no tinguem independencia, totes aquestes queixes i lamentacions son inutils van a parar en sac foradat, per aixo quant parlen de taulas de diáleg per tractar de tonterias en lloc de el que realment interessa, amb reventa, després ens queixem per dues avionetas que els Nyols. no deixen venir desde Perpignan, Patetics els Nyols pero Asses nosaltres.