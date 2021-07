Mor Pilar Bardem

L'actriuamb 82 anys, a causa d'una malaltia pulmonar per la qual estava hospitalitzada a la clínica Ruber de Madrid. Nascuda a Sevilla l'any 1939, era membre d'una família d'actors i directors cinematogràfics, germana de Juan Antonio Bardem i mare de l'oscaritzat Javier Bardem.La intèrpret, quan va treballar en pel·lícules de Fernando Fernán Gómez o Pedro Masó. Als setanta va participar en films com ara Yo soy Fulana de Tal i en adaptacions com La Regenta, de Gonzalo Suárez i, de Tomás Aznar i Julián Marcos.Bardem va aconseguir el premi a la millor actriu de repartiment amb. Des de llavors va participar en pel·lícules com ara Airbag, Carne Trémula, Sin noticias de Dios o Cosa de Brujas.A més de la seva carrera artística, l'actriu, en especial durant la guerra de l'Iraq. Va protestar amb altres actors al Congrés i durant la gala dels Goya del 2003 contra la participació d'Espanya en aquell conflicte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor