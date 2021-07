Els Bombers estabilitzen al 60% l'incendi de Llançà i tornen a casa part dels veïns

#Bomberscat: Hem aconseguit un dels objectius del dia, que era mantenir el perímetre de l’#IFLlançà. Seguirem treballant en les represes, sobretot a la zona del cap, perquè segueix la més complicada degut a la orografia del terreny. — Bombers (@bomberscat) July 17, 2021

Els Mossos busquen el responsable del foc

L'i els Bombers són "moderadament optimistes" pel que fa a l'evolució del foc, que, la majoria al Parc Natural del Cap de Creus. La causa del foc, segons les primeres investigacions, ésla tarda de divendres.La millora relativa de la situació permetrà queSanta Isabel, Beleser, Perabeua i de la zona de La Mora i Les Mores, que van haver de deixar els seus domicilis per la proximitat de les flames. També els del càmping Port de la Vall, la majoria dels quals han passat la nit al poliesportiu. Segons el director territorial d'Interior, Albert Ballesta, són "la immensa majoria" dels desallotjats.. També es mantenen les restriccions i evacuacions a la Vall de la Santa Creu, Sant Pere de Rodes i Masferrer del Port de la Selva. "Aquí no s'hi permetrà l'accés", ha subratllat el cap d'intervenció dels Bombers, Santi Lleonart. A partir de mitjanitEl cap d'intervenció dels Bombers diu que ara els esforços es concentren al cap de l'incendi, on hi ha àrees "mal cremades" que poden provocar revifalles. Els efectius d'extinció desplaçats sobre terreny (entre 75 i 90 de terrestres des del matí i quinze d'aeris) han aconseguit que el perímetre no progressés i es cremés més superfície., ha detallat Lleonart.Ara caldrà deixar passar la nit per veure si la tramuntana es calma i baixa d'intensitat, segons el responsable de l'operatiu. "Esperem que la zona es refredi i permeti atacar punts calents", ha subratllat. "Però hem de deixar passar la matinada per veure si podem qualificar l'incendi d'estabilitzat i, en algunes parts, controlat", ha afegit.que puguin identificar la persona que va llançar-la per la finestra del cotxe. El conseller d'Interior,, ha assegurat que "indigna" la imprudència que ha cremat més de 400 hectàrees forestals, i ha advertit que s'intentarà "detectar qui és el responsable". El vicepresident del Govern,, ha advertit que "una burilla de negligència són 50 anys de reforestació" i ha assegurat queamb els "irresponsables i negligents".

