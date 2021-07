El repte viral que et podria alertar de si pateixes problemes de vista

La imatge del repte viral

Al·lucinant. La revista científica "The National Eye Institute" ha publicat un nou estudi que podriaamb tan sols observar una fotografia. La notícia ha causat furor a les xarxes socials per la seva precisió i ja són molts els que han volgut comprovar si la prova resulta fefaent o no.La imatge està composta simplement de. En un principi, no es pot apreciar massa res. Per aquest motiu es recomana prendre distància del monitor o de la pantalla del mòbil i observar amb deteniment la imatge durant els segons necessaris fins que comencis a entreveure uns números.Depenent dels números que vegis, els experts consideren que patiries d'una condició visual o d'una altra. Si el nombre que observes és el, els investigadors sospiten que podries patir. No obstant això, si el nombre que llegeixes és el, només un dels teus ulls patiria astigmatisme.Per altra banda, si el nombre que veus és el, series subjecte de patir tan sols miopia.Per últim, els experts considerarien que la teva visió és perfecta si observes a la pantalla el nombreEn tot cas, es recorda que els resultats que se'n poden extreure d'aquest repte viral no és el mateix que anar a l'oftalmòleg. Per això, des de l'Institut recomanen recórrer a l'especialista en cas de sospitar que es pateixi un problema de visió per rebre un diagnòstic professional.

