Arriba la canícula a Catalunya

Lesja són aquí. Coincidint amb el començament de la canícula, aquest cap de setmana, diferents territoris de la península Ibèrica com Castella-la Manxa, Andalusia o Madrid registraran temperatures superiors als 40 graus i fins a 35 graus al nord-est de Catalunya. Les màximes de calor ja han arribat.Laés el terme astronòmic batejat pels romans que es coneix com el període més càlid de l'any. Aquesta dura uns 40 dies de mitjana, entre els mesos de juliol i l'agost. Oficialment, l'inici d'enguany ha estat aquest passat dijous, 15 de juliol.Les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia () auguren que els darrers dies de juliol i principis d'agost no es registraran temperatures massa extremes. Però sí que se n'estan registrant durant aquest cap de setmana amb 3 graus per sobre de la mitjana històrica.

