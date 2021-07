Els Mossos busquen l'autor de l'incendi de Llançà, que ha cremat 410 hectàrees

Les pròximes hores marcaran molt l'evolució de l'#IFLlançà, el perímetre de l'incendi és molt extens i irregular que origina diferents fumeroles al límit del perímetre. #bomberscat recordem a la població no apropar-se a la zona de l'incendi, és un incendi actiu. pic.twitter.com/8r2GapKU2B — Bombers (@bomberscat) July 17, 2021

ℹ Es mantenen tallades aquestes quatre vies per l'incendi #IFLLançà:



⚫ GI-612 a Port de la Selva

⚫ GI-613 a Roses ➡ Port de la Selva

⚫ GIP-6041 a Vilajuïga

⚫ GIV-6121 a Port de la Selva



ℹ https://t.co/7bzpWB9BQj https://t.co/IJeDtEaJc6 — Trànsit (@transit) July 17, 2021

L'continua actiu, alimentat per la combinació del fort vent de tramuntana, la calor i l'escassa humitat, i, la majoria al Parc Natural del Cap de Creus. La causa del foc, segons les primeres investigacions, ésla tarda de divendres.que puguin identificar la persona que va llançar-la per la finestra del cotxe. El conseller d'Interior,, ha assegurat que "indigna" la imprudència que ha cremat més de 400 hectàrees forestals, i ha advertit que s'intentarà "detectar qui és el responsable". El vicepresident del Govern,, ha advertit que "una burilla de negligència són 50 anys de reforestació" i ha assegurat queamb els "irresponsables i negligents".Les pròximes hores seran clau, afirmen els Bombers, per la qual cosa els mitjans aeris continuen treballant "al màxim", segons el cap operatiu del cos, Santi Lleonart. A hores d'ara treballen en les tasques d'extinció, que sumen dos centenars d'efectius. Segons Lleonart, esperen tenir algun sector de l'incendi estabilitzat durant la matinada, si bé l'orografia "complicada" dificulta aquesta missió. L'objectiu és que el flanc dret de l'incendi reactivi l'incendi, que no avança, però encara no està estabilitzat.El Servei Català de Trànsit ha recordat que: la GI-612 cap a Port de la Selva; la GI-613 de Roses cap a Port de la Selva; la GIP-6041 a Vilajuïga i la GIV-6121 a Port de la Selva.

