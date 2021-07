Indignada, llegeixo aquesta nota d’en Ricard Blanco. Ja m’he posat en contacte amb ells, els he expressat el meu suport i m’he posat a la seva disposició. #Calella ha estat i seguirà estant lliure de tota actitud homòfoba. Des d’aquí animo a denunciar cada acció d’intolerància! pic.twitter.com/YkFkci0Lzv — Montse Candini🎗💛 (@montsecandini) July 17, 2021

Un, Ricard Blanco, ha denunciat haver restat víctima d’una agressió homòfoba. Els fets van passar aquest divendres al vespre, després de sopar en un restaurant. Segons ha explicat, va passar amb un grup d'amics per davant d’un bar on hi havia quatre persones a la porta.Una de les persones els va insultar al crit de "maricons de merda" i els va perseguir. Segons el denunciant,. La policia va anar al lloc dels fets de seguida, i el jove ha interposat una denúncia. "No suportaré més el crit fàcil i gratuït de maricón, et mataré", ha escrit a les xarxes.L'alcaldessa de Calella,, ha compartit la denúncia del jove, ha denunciat l'atac homòfob i s'ha posat a disposició de la víctima.

