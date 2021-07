El malestar del sector de l'oci nocturn per les restriccions s'ha agreujat aquest dissabte per la proposta del tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona,, que. Ho ha argumentat per respectar el dret al descans de "la immensa majoria de ciutadans, que no surten de nit".El secretari general del, ha demanat aquest dissabte a Batlle que, en considerar "indignant i intolerable" que el responsable de Seguretat de l'Ajuntament faci aquestes declaracions quan el sector està des de fa 16 mesos pràcticament tancat. "No té potestat, no és ningú per dir això, no pot jugar amb les nostres llibertats empresarials ni amb la llibertat individual de les persones", ha dit.Després de recordar que Barcelona és la ciutat més turística d'Espanya, ha considerat que les reflexions de Batlle estan "fora de lloc" i són una. "Exigim una rectificació pública o amb el sector o que presenti la dimissió", ha insistit.

