Aquests són els aliments que no has de portar mai a la platja

Truites

Maionesa

Làctics

Carns i peixos

I ara... Els millors

Arriba la calor. I amb ella, les ganes d'anar i refrescar-se a la platja. Aigua, sol i altes temperatures durant hores i hores. I entre aquestes, la gana fa acte de presència. Per això,per passar el dia a la vora del mar.Però compte,. Te'n fem un recull dels més perillosos, ja que la humitat i la calor, poden produir bacteris perjudicials per a la nostra salut i intoxicacions alimentàries.Cal evitar tot allò que contingui ou i no estigui completament cuinat. L'ou és un aliment proteic amb una gran càrrega microbiana, el que provoca que es pugui contaminar amb molta facilitat i ser susceptible en derivar en. Aquesta afecció provoca des de diarrees, vòmits i mal de cap fins a malestar general i dolor muscular.Per dificultar la proliferació de bacteris,o haver arribat als 65 graus durant la seva elaboració. En el cas d'aquesta salsa, no es compleix cap de les dues normes, convertint-lo en un dels aliments més perillosos per portar a la platja.Malgrat comptar amb neveres portàtils, els postres làctics que continguin nata i crema són susceptibles a posar-se dolents. O més aviat agres, amb un sabor més desagradable. Tanmateix,. L'ideal és consumir-los al més aviat possible.Igual que l'ou, la carn també ési la humitat. Pel que fa al peix, el millor és que vingui directament de conserva; d'aquesta forma, s'evita que es produeixi histamina i que pugui desencadenar una reacció al·lèrgica.La fruita. I si pot ser. Aquest aliment, a més de ser segur per les seves propietats, també és recomanable per a ambients calorosos i el seu alt percentatge en aigua que ajuda a l'organisme a hidratar-se. Les conserves, com les escopinyes, musclos o altres enllaunats esterilitzats també són segurs, igual que els embotits curats.

