Sis preguntes amb resposta sobre la vacuna de la Covid

Laestà envoltada de misteris. L'expansió i l'evolució del virus en un període tan curt de temps i que ha requerit d'unaper salvar milions de vides arreu del món planteja diversos interrogants a les persones que ja han rebut l'antiviral. Aquí recollim sis preguntes i respostes que impliquen als vacunats.La resposta rassa i curta és sí. Les vacunes el que fan sobretot és evitar la forma greu de la malaltia i, per tant, la mortalitat. Estar vacunat amb la pauta completa vol dir que molt segurament no se'n derivaran problemes greus. Ara bé, cal recordar que malgrat estar vacunat pots continuar infectant i per això cal mantenir les mesures de protecció i de prudència per evitar contagiar-se un mateix o a la resta.Segons els experts, les variants que circulen ara pel món responen als anticossos que se'ns apliquen de les vacunes actuals i, en principi, ens cobreixen. Això no vol dir que pugui haver-hi una variant que s'escapi però, a hores d'ara, no ha succeït. Per la seva banda, cal assenyalar que les farmacèutiques estan modificant les seves vacunes sobre la marxa per fer-les més resistents i útils a qualsevol mutació de la Covid-19 i, per tant, potenciar la seva efectivitat.És diferent en cada cas. La vacuna Pfizer/BioNTech és la més ràpida a generar una immunitat total; un cop rebuda la segona dosi, set dies. Pel que fa a les vacunes d'AstraZeneca i de Moderna, la immunitat total s'aconsegueix al cap de 14 dies d'haver completat la pauta de vacunació. Finalment, el vial de Janssen, d'una sola dosi, atorga un 75% d'immunitat al cap de 14 dies, i d'un 85% quan ja se superen 28 dies.Encara no hi ha prou dades per extreure'n conclusions. És cert que hi ha dones que han comunicat trastorns menstruals després de vacunar-se, però els experts volen anar amb peus de plom perquè que una cosa passi abans que l'altra, no vol dir sempre que sigui una situació de causa-efecte. Malgrat que s'està estudiant, encara és massa aviat per extreure'n conclusions definitives.No. Ni en homes ni en dones. No hi ha cap indici que apunti cap a aquesta direcció.Sí. El que sí que cal és aplicar sentit comú per no exposar-se excessivament al sol, amb vacuna o sense. En aquest sentit, també cal destacar que no hi ha proves que indiquin que la radiació solar disminueixi l'efectivitat de la vacuna.

