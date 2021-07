La Generalitat recupera grau d'inversió i podrà emetre deute

per les finances públiques catalanes. Les agències de qualificació s'havien convertit en la bèstia negra i, des de 2014, quan encara era conseller Andreu Mas-Colell, havien qualificat el seu deute com a especulatiu, el que col·loquialment es coneix com a bo escombraries i que impedia l'emissió de deute als mercats. Aquesta matinada, l'ha canviat la qualificació, iLaen puja dos i se situa en el que es coneix com aquant al grau d'inversió. La Generalitat, per tant, podrà tornar ai tindrà menys dependència de, que n'és el principal creditor i de qui ha depès en exclusiva el finançament els darrers anys.Millorar la qualificació i poder emetre deute era un dels objectius de la legislatura del nou conseller d'Economia,. Segons ha explicat el conseller "la millora del ràting és unen les polítiques del Govern per redreçar l’economia del país i les finances de la Generalitat".El rating és un indicador de la confiança de les agències de qualificació en relació a la capacitat d'una empresa o institució per. El canvi de qualificació arriba, segons fonts del departament d'Economia, després de lesvan mantenir amb Giró i el seu equip el passat mes de juny.I què ha valorat Fitch per canviar la qualificació del deute públic català? Segons el departament d'Economia, l'agència ha valorat la capacitat de la Generalitat per avançar "en el" així com el fet que l'economia catalana "és molt" i destaquen la. També posen en relleu l'i el paper de lesPerò no només hi influeix l'escenari estrictament econòmic. També el polític. En aquest sentit afirmen que "" entre el govern català i l'espanyol fa preveure un escenari de més estabilitat econòmica.

