Arrenquem. 8 ena etapa. D’ #Artes a #Manresa . 100% #Bages. Avui tindrem molt present el nostre compromís de no parar fins que l’ Anna Gabriel @AnnaGaSabate com la resta d’exiliats, puguin tornar a passsejar per la seva comarca i el seu país en plena llibertat #LaTravessa pic.twitter.com/d68j2vpyp2 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 17, 2021

Lade l'exconsellerrecorre aquest dissabte la comarca del. L'etapa d'avui ha començat a Artès a les set del matí i acabarà a Manresa i l'acompanyen unes dos centes persones.L'exconseller ha volgut recordarde lai tots elsen aquesta etapa. És el "compromís de no parar", ha escrit en una piulada a Twitter quan ha arrencat la que és la vuitena etapa de la travessa.Cal recordar que , on es va retrobar amb la resta de presos polítics en un acte que es va preparar per homenatjar-los. Així, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn van participar amb Turull en un dels actes més multitudinaris i festius des que van sortir de la presó.

