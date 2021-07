Primera nit d'estiu amb toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Lai elshan desplegat aquest divendres un dispositiu conjunt per vetllar pel compliment del. I és que la nit d'aquest divendres ha estat la primera de l'estiu en què aquesta mesura està vigent.La Guàrdia Urbana ha detectat un total deque no han respectat el toc de queda en la seva primera nit d'aplicació, segons han informat a l'ACN fonts municipals. Són persones que estaven al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada. Totes elles han fet cas de les indicacions i han marxat quan la policia els ha recordat el toc de queda.A la, un delsels darrers dies, hi havia menys aglomeracions que altres nits de cap de setmana però tot i això hi havia centenars de persones. A l'hora d'inici del toc de queda, a la, la majoria dels concentrats han seguit fent botellots o conversant a la sorra i s'han anat aixecant i marxant a mesura que s'acostava el dispositiu. Cap a dos quarts de dues, la platja era pràcticament buida. Acte seguit ha estat el torn dels equips de neteja, que han iniciat la recollida de deixalles i han ruixat amb aigua la plaça del Mar i altres punts peatonals.Entre els grups de persones que eren de festa o bevent a la sorra aquesta nit sobretot predominaven els. Alguns d'ellsDesenes de furgones dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han participat en el dispositiu i també han actuat a peu de sorra per desallotjar els grups.Elde la platja de la Barcelona s'ha fetdestacables i agents de la policia local han procurat que els concentrats no marxessin travessant el barri de la Barceloneta pel mig per evitar molèsties als veïns. La tècnica principal pel desallotjament ha estat la presència de vehicles policials, tant al carrer com a la pròpia sorra de la platja. Davant de les furgones, els agents en filera anaven escombrant el personal i indicant als concentrats que se n'anessin a casa.El toc de queda, reclamat per part del món municipalha entrat en vigor aquest divendres a la nit en 161 municipis, entre ells Barcelona, i estarà vigent almenys una setmana.En atlres poblacions com, la policia local ha recorregut els carrers del centre per enviar cap a casa els joves que encara hi eren.

