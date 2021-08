Atlanta 1996: un fonamentalista religiós atempta contra els Jocs Olímpics del centenari

Els, als, eren especials. Es complia el centenari des del primer certamen, celebrat el. De fet, inesperadament la ciutat estatunidenca va vèncer en la carrera olímpica a la ciutat grega. Atlanta es va convertir així en la tercera ciutat dels Estats Units en albergar uns Jocs Olímpics, després de. Tot semblava encarrilat per la gran festa de l'esport mundial, però una bomba ho va canviar tot., quan només feia vuit dies que la competició havia començat, un extremista contrari al govern dels Estats Units va col·locar unaen un parc proper a la Vila Olímpica. L'atemptat va provocar dues morts i més d'un centenar de ferits. Era elen uns Jocs Olímpics, després del de, eslògan d'aquells Jocs, va quedar tacada de sang i l'alegria olímpica es va convertir en tristesa i ràbia.El lloc dels fets va ser el, un espai dissenyat per ser la zona cèntrica dels Jocs Olímpics i concebut com el lloc on es faria la vida social que anés més enllà de la competició esportiva. Milers d'espectadors es reunien a tota hora cada dia. La nit de l'atemptat s'hi celebrava un concert de la bandaL'atemptat va ser perpetrat per. Rudolph era unde 30 anys a priori sense cap maldat, però sota la seva humil professió s'amagava un, que s'oposava a, ai als ideals, que segons ell, promulgaven els Jocs Olímpics. Entrada la mitjanit, Rudolph va amagar sota un banc una motxilla verda amb. Van ser aquests claus els que van provocar la majoria de les ferides en ser utilitzats com aAmb la bomba, Rudolph buscava unade l'esdeveniment, però aquesta mai es va arribar a produir i la setmana de competició que quedava pendent es va desenvolupar sense cap altra problemàtica. En els mesos posteriors a l'atac, el terrorista encara va cometreabans de ser identificat, dos contra clíniques d'avortaments i un contra un bar lèsbic. Sense ser cap professional, Rudolph va entrar en la llista de la FBI dels deu criminals més buscats dels Estats Units.I mentre Rudolph era el protagonista negatiu, el guàrdia de seguretatva ser l'heroi. Jewell va descobrir la bomba abans que es detonés i va aconseguirque es trobaven al parc. Va salvar milers de vides, però la seva es va convertir en un suplici., necessitada de trobar un culpable, es va enfocar en la seva figura com el. Els mitjans de comunicació de tot el món van contribuir-hi publicant el seu nom.No va ser fins tres mesos després de l'atac, l'octubre del 1996, quan a Jewell. A partir d'aquí es van obrir uns mesos d'incertesa, ja que la innocència de Jewell implicava que. Va ser després de tres atemptats més, ja l'any 1997, quan l'FBI va identificar a Rudolph, tot i que no el va poder detenir fins al 2003, a, a més de 600 quilòmetres d'Atlanta. Rudolph es va declarari va ser sentenciat asense possibilitat de llibertat condicional. Una condemna que avui dia, amb 54 anys, encara compleix.

