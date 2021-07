Ivan Sànchez, escollit nou alcalde de Berga

El primer tinent d’alcalde,ha estat escollit nouen el ple d’investidura, celebrat aquesta tarda, amb els vots dels vuit regidors de la CUP i dos d’Esquerra Republicana. Sànchez agafa el relleu de, després que aquesta deixés l’alcaldia i la regidoria per motius de salut.En el seu discurs, el nou alcalde ha remarcat de “”, ja que ha esdevingut alcalde “perquè la Venturós ha hagut de deixar-ho per motius de salut”. Sànchez ha aprofitat perque va estar al capdavant del consistori. “”, ha afegit Sànchez.El nou alcalde de Berga ha advertit que “els propers dos anys no seranper la situació de la Covid-19”. Tot i això, ha remarcat que caldrà treballar per Berga amb tots els grups municipals perque se’n derivaran.En l’acte també hi ha estats presents la consellera de Presidència,, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, la diputada al Parlament, Alba Camps, i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.Montse Venturós va anunciar fa deu dies la, després de cinc mesos de baixa per problemes de salut. Una última intervenció que va denunciar l’estigma que pateixen les persones amb trastorns mentals.El ple d’investidura també ha servit per donar la benvinguda al nou regidor,, que ocuparà l’acta que va deixar Venturós.

