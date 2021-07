Una influencer de 32 anys mor mentre intentava fer-se una fotografia

Sofia Cheung, una famosa influencer de Hong Kong,segons han informat diversos mitjans aquesta setmana.La jove, de 32 anys, havia anat a passar el dia amb uns amics al parc de Ha Pak Lai, un espai natural situat prop de Yuen Long, a Hong Kong.La noia va decidir fer-se unes fotos prop d'una cascada anomenada Pineapple Mountain, un lloc molt popular entre els turistes. Pel que sembla,i es va precipitar. Els seus amics van avisar els serveis d'emergències, que no van poder fer res per salvar-li la vida.El seu cas ha tornat a posar damunt la taula els perills als quals molta gent s'exposa per aconseguir una foto. I és que segons un estudi global realitzat per investigadors de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units i publicat en 2018, un total dementre intentaven fer-se una selfie.

