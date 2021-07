Hi van per apagar un incendi i descobreixen una plantació de 900 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra hande 20, 22 i 33 anys amb domicili desconegut com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric a El Pont de Vilomara i Rocafort. Els fets van tenir lloc aquest dijous,, quan un vigilant municipal va alertar d'un incendi en una nau industrial del poble.Mentre una dotació dels Bombers estava accedint al recinte per apagar el foc, una patrulla policial va veure tres persones queRàpidament, els serveis d'emergència van ajudar-los a sortir per posar-los en un lloc segur. Fins a l'escenari dels fets també hi va acudir una patrulla de la policia espanyola.Un cop els bombers van tenir el foc apagat i la zona assegurada, els Mossos van accedir a l'interior de la nau, on van localitzar una plantació 'indoor' de marihuana. Davant d'això,que feia poca estona havien ajudat a sortir de l'edifici per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També els van denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja queUnes quantes hores després de l'incident, els cossos policials van tornar al recinte industrial i van entrar-hi per fer-hi una perquisició: van trobar-hi diverses estances amb. A més, hi havia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor.Els detinguts han passat aquest divendres a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.

