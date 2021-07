Barcelona també vol combatre la soledat no volguda dels joves

A Barcelona no és la gent gran l'única que pateix la soledat no volguda., un percentatge superior al de les persones de més de 65 anys, que representa el 18,7%. Amb l'objectiu de reduir els percentatges, el govern municipal portarà al proper ple municipal del 23 de juliolSegons l'executiu de Colau, la meta és. Actualment l'Ajuntament ja disposa de 268 projectes, serveis i programes en actiu relacionats, de manera directa o indirecte, en pal·liar la soledat no volguda.L'estratègia se sustenta en quatre grans eixos. El primer es basa asobre l'impacte de la soledat en les persones. El segon, en el, així com per atendre-la a través d'activitats educatives, culturals i de lleure, reduir la bretxa digital i impulsar mesures per tenir cura de les persones cuidadores.El tercer eix buscaràper crear més espais de trobada i convivència al carrer, reforçar les xarxes de cures i crear noves formes per compartir habitatge. El darrer eix és el que se centra ai revisar els serveis i programes en marxa per incorporar la perspectiva contra la soledat.En paral·lel, l'Ajuntament també impulsa el, que inclou 71 noves iniciatives, entre les quals destaquen el disseny i la creació d'un joc de taula familiar per pal·liar la soledat dels infants, o la posada en marxa del servei Vincles+ per arribar a més persones grans.També, laper ajudar-los a prevenir, detectar i acompanyar als i les adolescents i joves en aquesta situació, osobre soledat per intercanviar coneixements amb altres ciutats. A més, hi haurà tres espais pilot a equipaments comunitaris municipals per millorar el benestar emocional i combatre la soledat a través dels vincles socials i es formarà en soledat el personal municipal de l’Àrea de Drets Socials.

