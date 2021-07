El Govern farà una consulta «territorialitzada» sobre els Jocs Olímpics d'Hivern

, ha avançat aquest divendres que la consulta sobre elses farà durant el 2022 i se centrarà al Pirineu: "Els següents mesos seran d'intensitat de presència del Govern al territori per recollir propostes i, després, durant el 2022 faríem la, no a tot Catalunya".La consellera no ha detallat qui podrà participar en aquesta consulta, però sí que ha deixat clar que en el procés participatiu previ a la consulta es comptarà amb la. També ha afegit que volen que els jocs siguin uni ha admès que encara hi ha "molts deures" pendents.Tot i admetre que encarasobre els Jocs Olímpics d'Hivern i qui podrà participar-hi, Vilagrà ha apuntat que hi ha una "feina prèvia molt important, tant en l'àmbit institucional com amb els agents del territori". De fet, ha avançat que ara venen unsi que, abans de la consulta, es farà un procés participatiu "de qualitat" i això vol dirVilagrà ha detallat que el que hi ha sobre la taula ara mateix és la2030 i ha especificat que "no pretenen ser uns jocs només per a 15 dies amb benefici de molt poca població, sinó que pretenem que siguin un. En aquest sentit, la consellera ha apuntat que encara hi ha molts reptes pendents en matèria de, i també de: "No volem que el turisme sigui un monocultiu al Pirineu".La consellera ha apuntat que el plantejament del Govern pel que fa als Jocs Olímpics ési l'ha emmarcat en un "pacte de muntanya perquè les comarques es puguin desenvolupar dins d'aquest plantejament estratègic". També ha aclarit que la candidatura ha de complir: el; la; i la

