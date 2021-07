Incendi fora de control a Llançà: ja hi ha 50 hectàrees afectades

Activades ja 34 dotacions i 10 #maer per #IFLlançà que avança amb intensitat. en algunes zones ja ha fet algun focus secundari.

Segons informa @transit la ctra Gi-612 està tallada a Port de la Selva pic.twitter.com/rYEomxkqJi — Bombers (@bomberscat) July 16, 2021

Un total de 70 dotacions dels Bombers entre mitjans terrestres i aeris treballen en l'extinció d'un(Alt Empordà). L'avís del foc s'ha donat quan faltaven cinc minuts per dos quarts de dues del migdia. La columna de fum es pot veure des de quilòmetres de distància. Es calcula que el foc ja ha crematde les quals més de 40 formen part del Parc Natural del Cap de Creus.El foc es troba. L'incendi s'ha vist empès per la tramuntana, ha saltat el fons d'un barranc i puja en plena alineació. Ela Bombers creuen que hauriaper la zona de lai avançaria en direcció laSegons informa el Servei Català de Trànsit,a l'altura de. Els Bombers han demanat a Protecció Civil, i no descarten més desallotjaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor