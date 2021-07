La nova PAC «verda» no convenç: les claus de la política agrària europea

Més requisits medioambientals contra el canvi climàtic

Relleu generacional i feminització

Professional "actiu" per rebre les ajudes europees

Sostenibilitat desvinculada a la producció

Millora del sistema d'infraccions i sancions

Nou mapa de les regions agràries a l'Estat

Catalunya recela de la nova PAC i demana més capacitat de decisió

Se'n parla molt de la, però pocs saben explicar al detall què és. Creada el 1962, larepresenta una associació entre l'agricultura i la societat que vincula Europa amb els seus agricultors., els seus objectius eren i sónque permetin. Per assolir aquestes fites, la política agrària pivota sobre dos pilars: el primer, els ajuts directes a les explotacions i a mesures de mercat; el segon, les accions de foment de desenvolupament rural, cofinançades per la UE, els estats i les regions.La PAC per al període 2023-2027 estàdel pressupost europeu, dels quals, una suma similar a la de l'anterior etapa de la política agrària europea, que va anar del 2014 al 2020. A l'Estat es preveu que 695.000 productors es beneficiïn dels ajuts.Actualmentamb la voluntat de posar l'accent en polítiques verdes i de lluita contra el canvi climàtic. La diversitat de sectors i la complexitat de les polítiques agràries que hi ha al continent i dins dels mateixos estats provoquen, però, xocs i discrepàncies que alenteixen els acords.A Espanya, elmantenen fortes discrepàncies que hauran de resoldre abans de final d'any. El 31 de desembre venç el termini per presentar a Brussel·les el Pla Estratègic Nacional per tal que la Comissió Europea el validi.Una de les, els requisits mediambientals als quals estan obligats els agricultors i ramaders per lluitar en les seves produccions contra el canvi climàtic. Les ajudes directes estan condicionades al 25% del total, de manera quesi no es posen en marxa models de producció mési amb mesures climàtiques concretes, els pagesos hauran de retornar aquest percentatge.Les exigències ambientals han posat en alerta els sindicats.avisa d'unareducció de la renda agrària de 139 milions d'euros anuals perquè valora els nous requeriments com a una obligació que comportarà més costos per als productors però que no es reflectirà en la renda que perceben els pagesos.La nova política agrària comuna tambéPer incentivar-la és destinarà almenys el 3% de les ajudes directes. El màxim d'edat per percebre aquestes subvencions és de 40 anys. També es contemplen fons quan la dona sigui beneficiària titular o cotitular de l'explotació.Laa l'hora de percebre els ajuts. Caldrà que elS'estableix que el beneficiari haurà d'estar afiliat al sistema especial de treballadors per compte propi o quan una part significativa dels seus ingressos procedeixen de l'activitat agrària, és a dir, quan unAixí mateix, es considera també ". No seran agricultors actius les persones físiques o jurídiques l'activitat principal correspongui als codis de les activitats d'aeroports, instal·lacions ferroviàries, instal·lacions d'abastament d'aigua, serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i recreatives.La PAC proposa, que estarà desvinculada de la producció. Així mateix, recull un ajut complementari redistributiva per a la sostenibilitat, que serà el 20% de l'ajuda a la renda i que suposa el 12% de el total de les ajudes directes. L'ajuda complementària als joves agricultors ascendirà al 2%.El Ministeri d'Agricultura i les comunitats autònomesrecollides en el reglament de plans estratègics. És pretén que el sistema estigui operatiu el 2024.A més, es vol que els models d'assessorament a l'agricultor incorporin informació sobre els condiciones d'ocupació i les obligacions dels empleadors, a més d'aspectes com la salut, la seguretat i la protecció social.Hi haurà una. Es reconeixeran un màxim de 20 i es diferenciaran en superfícies de pastures permanents, cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu i cultius permanents. L'ajuda bàsica per hectàrea es distingirà per regions.El valor de cada dret de pagament convergirà cap al valor mitjà de cada una de les regions establertes en cinc etapes, que s'iniciaran el 2022 i que en 2026 han de convergir a el 85% de la valor mitjà de la regió.Des de. Les organitzacions agràries apunten que la reforma que es contempla comporta "diversos riscos derivats de la introducció de normatives molt exigents en la gestió agrària". En aquest sentit s'alerta de la reducció del pressupost i del fet que s’apliqui un sol pla estratègic per a tot l’Estat que no tingui en compte la realitat agrària catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor