Rescaten un cadell de gos d'un contenidor soterrat de Solsona

Els Bombers van rescatar aquest dijoussoterrats de la recollida selectiva que hi ha prop del Centre Sanitari de Solsona.L'avís s'ha rebut a 2/4 de 2 del migdia, quan una noia que passava per aquell indret. Immediatament s'hi van desplaçar al lloc dels fets agents dels bombers i la Policia Local, que van procedir a l'extracció de l'animaló, un cadell de gosImmediatament es va posar a disposició de l', Associació de Defensa dels Animals de Solsona, que li van proporcionar, i ja s'ha fet una crida per si algú te alguna gossa amb cadells petits que el pugui alletar.Segons l'ordenança de Solsona reguladora de la tinença d'animals domèstics de companyia, l'abandonament d'un animal es consideraamb multes d'entre 600 i 4.000 euros.

El cadell rescatat del contenidor. ADAS

