Es feia passar per guàrdia civil i enganyava noies perquè treballessin com a prostitutes

També oferia negocis d'immobles

Unha estat detingut acom a pressumpte autor dels. Segons explica la, es feia passar com a membre de la Guàrdia Civil i oferia a noies estrangeres, preferentment d'origen sud-americà o magrebí,administratives amb un sou de 1.500 euros al mes. A l'hora de la veritat, però, els hi proposava treballar per ell com aper prestar els seus serveis en hotels de Barcelona.La investigació es va iniciar gràcies a una denúncia anònima, que alertava que un home es dedicava a la captació i reclutament de noies joves estrangeres, preferentment del, per fer aquestes funcions. Primer els hi deia que havien de signar un contracte per completar les retribucions promeses. Abans de ser seleccionades, les noies eren citades a una reunió a Barcelona, on descobrien quina era la feina que realment haurien de fer, i que no tenia res a veure amb l'oferta inicial.A més, es va descobrir que el detingut, de forma paral·lela, havia dissenyat una estratagema per enganyar els seus potencials socis, a qui convencia per tirar endavanti mobles embargats pel Ministeri d'Hisenda. Tot plegat afavorit per un suposat, que era l'encarregat de finançar els projectes empresarials. Amb aquesta estratègia va conseguir estafar uns 5.000 euros a algun dels seus socis. També presumia dels seus suposats contactes amb els cossos de seguretat i la policia.Tant amb les noies com amb els socis s'identificava amb una placa de la Guàrdia Civil i una pistola, que es van trobar en l'escorcoll del seu domicili i es va comprovar que eren falses. Ell deia que formava part d'una

