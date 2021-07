Més Brimo i Arro a Barcelona per fer complir el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han acordat elconjunt per garantir el, que es posarà en marxa aquesta nit després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat llum verda a la mesura dictada per la Generalitat. El dispositiu preveu l'increment de presència d'unitats antiavalots.Els dos cossos policials. En el cas de la Guàrdia Urbana serà entre un 20% i un 25%, mentre que els Mossos no han concretat les xifres.L'intendent major de la policia local, Pedro Velázquez, i la comissària dels Mossos, Marta Fernández, han donat detalls de l'operatiu després de la reunió d'aquest divendres de la Junta Local de Seguretat de Barcelona . Velázquez ha detallat que hi hauràen els punts de la ciutat on la policia preveu més afluència de gent.Fernández ha concretat que es desplegaran més dotacions de les unitats de la(Brimo) i l'(Arro). Es tracta de dues unitats antiavalots adscrites a l'àrea d'ordre públic de la policia catalana.A més de controlar que no hi ha gent al carrer, la comissària ha apuntat que l'altre gran objectiu serà. Per garantir-ho, no només hi haurà més agents d'uniforme sinó també de paisà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor