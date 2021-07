Deu anys de l'R-8, la primera línia de Rodalies que esquiva Barcelona

Enllaç econòmic i acadèmic

"Deixarem de veure passar trens"

Recreació de la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda. Foto: Renfe

L'estiu de 2011 va entrar en funcionament la, amb vuit estacions per, enllaçantamb. Aquesta era la particularitat, evitava el pas per la capital catalana i era laque s'implementava a la xarxa metropolitana.Un naixement fruit de la reorganització de, que actualment connecta Barcelona amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i la, que s'utilitzava per a mercaderies. Obria una via per arribar, en transport públic, al campus de Bellaterra per a la població, i la dels seus voltants, de Martorell, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Mollet, Montmeló i Granollers.En aquesta dècada l'R-8 ha tingut una, sense experimentar, en general, canvis sobtats (en el gràfic superior hi ha recollides les dades per dia cada dos anys). En els primers mesos de servei, l'any 2011, es van registrar 3.181 usuaris diaris. Una tendència que es va incrementar en els anys posteriors. Va recular el 2015 i 2016 i va recuperar-se els dos exercicis següents, assolint el pic més alt amb 4.082 passatgers. L'esclat de la pandèmia l'any passat va reduir l'afluència al voltant de la meitat.La directora de, Mayte Castillo, destaca que la connexió suposa que aquesta línia atén "una part de la població que es mou en aquest eix econòmic". En aquest sentit, apunta cap a la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda , que quan entri en funcionament "a tota la zona de la Riera de Caldes".També destaca laper la connexió "de forma directa" amb lades de Mollet, Montmeló i Granollers. Així mateix, assenyala que "facilita" l'enllaç amb altres poblacions "més al nord de l’R2 nord".Des de Rodalies no es disposen del nombre d'usuaris en cadascuna de les-únicament Sant Cugat, amb 745 diaris, i Rubí, amb 383-, però el concessionari de l'estació de la UAB sostenia, abans de l'arribada del coronavirus, que en dies lectius passaven, bàsicament estudiants i treballadors de la universitat i la majoria procedents de l'R-7.La directora de Rodalies espera unamb la posada en marxa de l'estació a Santa Perpétua de Mogoda . "Apunta a la tardor", explica l'alcaldessa del municipi vallesà, Isabel Garcia, després que acabin tots els tràmits amb l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Garcia ostenta el càrrec -en una segona etapa-, des de 2011, quan van, expressa esperançada., diu i mancava una infraestructura per donar resposta "a una històrica reivindicació" de la localitat. Això farà que hi hagi "una situació diferent", ja no només peri a la zona de la Riera de Caldes, també per "l'alternativa al desdoblament de l'R-3" si es fa "un bypass amb l'R-3 i l'R-4" . Tot i així, l'alcaldessa reclama unaa les autoritats i això vol dir "com a mínim".Elque reivindica aés un dels que, tal com recorda, hi ha contemplats al Pla Específic de Mobilitat del Vallès , en el qual hi ha un, a Sant Cugat, entre la línia S-2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'R-8, així com amb l'S-1 aGarcia condicionade Rodalies aquestes connexions que se'n poden derivar , "si no, està abocada al fracàs", manifesta. Deu anys després, l'R-8 entoma un paper rellevant a la mobilitat del Vallès , tant de l'Occidental com de l'Oriental, i Renfe haurà de prendre nota per afavorir cap a una

