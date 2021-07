Interior destinarà 2 milions d'euros per fer complir el toc de queda i les restriccions

Reunió amb Marlaska

Eldestinarà unsa hores extra d'agents dels. Aquest pressupost es tradueix en unes 100.000 hores extra, segons ha explicat a TV3 el. "Si en fan falta més ja els posarem", ha afegit.Elena ha dit que el pressupost està calculat per ai ha afegit que és necessari garantir la "coordinació" entre mossos i policies locals per fer efectiu el toc de queda. D'altra banda, ha explicat que es reunirà amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al setembre i li plantejarà la. Segons Interior, el 2030 un 40% dels agents estaran en segona activitat o jubilats.De les 100.000 hores calculades per fer complir les restriccions contra la Covid, 30.000 correspondrien a les mesures prèvies al toc de queda i s'hi afegeix una previsió de 75.000 pel toc de queda. Els agents començaran a patrullar a les 22.00 hores per explicar que a partir de la una, sempre i quan la justícia ho avali, no es podrà estar al carrer.Elena ha coincidit amb altres membres del Govern que elen el temps. Ha alertat que aquell que surti del seu municipi per anar a un altre on no hi hagi toc de queda, no podrà tornar al seu fins passades les sis del matí.El conseller ha explicat que té previstal setembre i ha afirmat que li posarà "moltes coses" sobre la taula. Entre aquestes, que els mossos es puguin. I és que el 2030 uns 6.000 agents tindran dret a la segona activitat, quan ara n'hi ha uns 400. Ha alertat que si no s'avança cap a la jubilació anticipada d'aquests agents com la tenen la Guàrdia Civil o la Policia Nacional hi haurà un "problema greu" de capacitat d'efectius.Per últim, ha explicat que elshauran d'assumir les tasques que ara fa el Servei de Protecció Natura de la Guàrdia Civil, un cop es completi l'anàlisi jurídic que s'està fent actualment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor