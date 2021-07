Un jove vigatà estrena la seva primera òpera als 21 anys

Amors, desamors i venjances

Jofre Bardolet, parlant amb els integrants de l'orquestra en un assaig Foto: ACN

Tradició familiar

Amb 21 anys,veurà realitzat el somni d'estrenar laa la seva ciutat natal,. Es titulai vol ser ude fons. El llibret és de Pol Blancafort i s'estrenarà aquest diumenge aÉs una òpera de gran format, amb dos actes i dues hores de durada, que compta ambi sis cantants solistes. Aquesta setmana han fet els assajos generals. L'estrena també es gravarà i es podrà veure en línia dins de la programació de la Sala 4 en el marc del cicle Clàssica Jove."Tenia molt clar que havia de ser un homenatge a Mozart i amb un component patriòtic molt important, per això vaig buscar un episodi recent de la nostra història" com és la Guerra Civil, detalla Jofre Bardolet. Explica que fa quatre anys va tenir la idea i que va dedicar-se tres estius a compondre-la. Quan va tenir el projecte, va decidir presentar-lo a la directora de la Fundació de l'Atlàntida,i els va interessar. "Per mi estrenar a casa, al lloc on he estudiat és un plaer immens i sento un agraïment infinit a l'Atlàntida", ha remarcat.Ferides és una òpera ambiciosa amb dos actes i 135 minuts de durada, incloent-hi la pausa. Com passa amb les òperes de Mozart, compta amb una orquestra clàssica – l'Orquestra de Cambra de Vic- i els cors de l'Orfeó Vigatà i la coral Canigó. A més a més, hi ha sis solistes vocals que interpreten els set personatges. Es tracta deSegons el compositor, "no hi ha un protagonista destacat sinó que ve a ser una metàfora de la guerra, que desdibuixa les individualitats i dona força al col·lectiu". La trama se centra en dos soldats republicans que en els últims anys de la guerra s'acomiaden de les parelles i les famílies abans d'anar al front. Amb el conflicte de fons, hi ha també venjances, amors i desamors iBardolet espera que aquesta òpera també serveixi per acostar els joves a la, un gènere que "encara té molt a dir". "Tenim l'obligació d'acostar-la al nostre entorn; tinc amics que pensen que la música clàssica no els pot aportat res però s'han de trencar aquests esquemes perquè segur que els interpel·la", afegeix.Una altra idea que tenia molt clar és que havia de ser tota. De fet, hi apareix un soldat nacional que s'expressa amb aquesta llengua, de la mateixa manera, diu, que Carmen passa a Sevilla, però parla en francès.No descarta compondre altres òperes si bé admet que també gaudeix fent altres coses i "tocant moltes tecles", va començar a ltocant el violí, però també es formaria en viola i piano. L'interès per la composició i la direcció orquestral van fer que als 8 anys estrenés una obra per a orquestra de corda a quatre moviments inspirada en un viatge al Marroc.Ferides s'estrenarà a l'Atlàntida de Vic aquest diumenge, 18 de juliol. Hi ha programada una sola funció, però es gravarà aquest mateix dia per després penjar-la en línia dins la programació de la Sala 4.

