Cuixart arenga la plana major de l'independentisme: «Ho farem junts i ho farem millor»

Plana major independentista i reaparició de Gabriel

Aniversari en un lloc emblemàtic

Elna ha estat l'escenari triat perper celebrar aquest divendres el 60è aniversari de l'entitat, un acte que ha servit per ajuntar en un mateix espai el, encapçalat per, i que ha comptat amb la participació de la plana major de l'independentisme i una àmplia representació del teixit associatiu català i nord-català. En un discurs contundent i de reivindicació de la feina feta per l'entitat,ha arengat el dirigents independentistes presents a l'acte: "Ho tornarem a fer, ho farem junts i ho farem millor".Cuixart ha arrencat la seva intervenció davant d'unes 200 persones recordant que també un dia 16, en aquest cas d'octubre de 2017, va entrar a la presó. Ha dit que va ser l'inici d'un retrobament. "Volíem que aquest retrobament fos en terra catalana, moltes gràcies Catalunya Nord per l'acollida", ha dit. El president d'Òmnium ha celebrat l'assistència dels exiliats i ha assegurat que treballarà fins que puguin tornar a casa. "", ha remarcat Cuixart, que ha fet una crida que "de la unitat en la diversitat" hi ha la força de l'independentisme.El president d'Òmnium ha reivindicat la capacitat de "generar" i trobar els "punts de connexió". "Hem sigut víctimes de la repressió perquè. No ho oblidem, podem vèncer i només depèn de nosaltres", ha deixat clar. Per això, ha insistit en la importància del sentiment de "pertinença col·lectiva" i ha demanat "no renunciar a continuar construint l'imaginari col·lectiu" sobre els fonaments del fet migratori que "defineix Catalunya com a poble". "No podem renunciar a construir un sol poble", ha dit, i ha fet una crida a "plantar cara al feixisme".Cuixart s'ha refermat en el compromís d'Òmnium amb, i ha demanat al públic assistent que no deixin sola l'entitat en aquest camí. El dirigent independentisme ha comparatamb l'1-O com a. "En aquesta lluita no violenta i la desobediència estem convençuts que trobarem la sortida a aquest moment", ha dit. El president d'Òmnium ha deixat clar que seran "exigents" amb els polítics però amb "lleialtat", i s'ha erigit com a "punt de trobada i pont del sobiranisme quan sembla que tot s'ensorra".També ha fet una ferma defensa del model d'i ha dit que els infants que hi creixen "són els que defensen els". "Per això se la volen carregar", ha dit. La missió fundacional d'Òmnium, ha assegurat, és més present que mai. "Volem ser més útils que importants, continua i persevera el nostre compromís amb l'emergència social i el nostre compromís insubornable amb l'autodeterminació.", ha deixat clar.Cuixart ha assegurat que quan va entrar a la presó tenia clar que "no hi havia prou presons per aturar tanta llibertat". "Que ningú no en tingui cap dubte:, ha reblat el president d'Òmnium enmig d'aplaudiments. L'acte ha acabat amb Cuixart fent pujar el govern de l'1-O a l'escenari i amb Els Segadors, que han ressonat a Elna entre crits d'independència.En l'acte hi ha participat la plana major de l'independentisme. S'ha desplaçat fins Elna el president de la Generalitat,, i el vicepresident,. També la presidenta del Parlament,, representants dels principals partits independentistes, i una amplia representació del teixit associatiu català i nord-català. Per sorpresa també ha anat fins a Elna l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que ha participat per primera vegada en un acte d'aquestes característiques des que va marxar a l'exili a Ginebra. Cuixart ha tingut un record per, exiliada a Suïssa, que no ha pogut ser a Elna.L'acte ha arrencat amb la lectura de poemes i la interpretació de peces musicals per part de diverses veus nord-catalanes. També s'han llegit textos dels expresidents d'Òmnium reivindicar la tasca feta per l'entitat en els darrers 60 anys, tant durant el franquisme com en els últims temps amb l'objectiu de preservar llengua i cultura, i defensar el país. "La causa de la independència de Catalunya no és contra res ni contra ningú", deia, qui va ser presidenta de l'entitat entre els anys 2010 i 2015.La ubicació de l'acte no s'ha triat a l'atzar. Celebrar l'aniversari d'Òmnium aés un. La ciutat del Rosselló, situada a pocs quilòmetres de Perpinyà, va ser on la mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz va crear, fa més de 80 anys, una maternitat per atendre les dones refugiades. Hi van néixer 600 nadons. L'exèrcit alemany la va tancar l'any 1944.La ciutat nord-catalana també va ser un dels punts. Va ser el lloc on una xarxa de voluntaris va guardar durant uns dies les, en secret, sense que l'Estat les pogués interceptar. D'allà van entrar a Catalunya pels camins de l'exili i van arribar puntuals als centres de votació aquell diumenge plujós d'octubre davant la incredulitat de l'Estat que havia assegurat per activa i per passiva que no es podria votar.En termes logístics,. L'exili, guanyador de les principals batalles judicials a instàncies europees, queda al marge de l'indult i encara no pot tornar a Catalunya, mentre que els presos van recuperar la llibertat el 23 de juny després de més de tres anys i mig empresonats i ara poden desplaçar-se a tot arreu. Puigdemont i Junqueras ja es van veure fa uns dies a Waterloo en una trobada de poc contingut polític i més aviat personal.

