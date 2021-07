Argimon: «Jo també he contribuït a la sensació que això anava molt bé»

Més mesures

Missatge per a l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

El, ha admès en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que lesde la pandèmia són. Sant Joan, el final de curs acadèmic, les festes de graduació, els viatges, les revetlles... La desescalada ha condicionat l'activitat de la societat, que ha sortit massivament al carrer. Argimon, però, ha fet: "".Per què no es va actuar abans? Argimon defensa que, com el tancament de l'oci nocturn, i també d'altres organitzatives, com la gestió dels nous positius i contactes estrets. A més, es pregunta si la ciutadania comprendrà, de nou, les mesures que se li imposin. Tot i això, segueix amb la crítica: "Així, lapot haver estat. "Amb aquestes xifres de contagis, no hem fet bé les coses", ha lamentat el conseller. Malgrat l'elevada incidència al grup d'edat més, entre els 15 i els 19 anys, Argimon ha explicat que "", perquè, la gent jove "ha patit" i ha estat "molt continguda" durant l'últim any. "Jo podria haver recomanat que no es fessin viatges de final de curs, però no hi vaig pensar", ha lamentat.El conseller ha donat tres apunts per entendre el perquè de l'explosió de contagis entre els joves. És un grup d'edat, en cap moment han tingut unaperquè "han tingut un comportament adequat" i laentre ells augmenta quan arriba l'estiu alhora que "és difrent de la resta de la societat".Pel que fa als, el conseller ja va manifestar diumenge des de Bellvitge que. Així i tot, no veu que siguin el focus de l'explosió de contagis, ja que ha dit que "ja estàvem en una situació complicada" quan es van celebrar. Això no obstant, ha admès queaquest estiu: "No ho repetiria".imprescindible? ", voldríem que el TSJ l'avali avui mateix". Argimon espera que no el tombin i admet que s'haurà deperquè son conscients que afecten drets i llibertats. D'altra banda, el conseller confirma queperquè s'afecten persones i activitats que no els pertoca.Content per l'arribada dels, Argimon ha afirmat que s'ha "trigat una mica massa" a aprovar-ho. "Són una capa extra de seguretat", ha dit, però també ha reconegut que laés "l'element de prevenció més important". Ha estat clar en dir que no és necessària sempre que "complim el decret de mascareta". És a dir, si anem sols pel carrer, o ens movem amb el nostre grup bombolla, o també si es respecten les distàncies.Argimon avança que s'està estudiant canviar eli posar lade la vacuna a les. "És important que la vacunació sigui global perquè sigui efectiva", ha dit. Els virus són mutants i van evolucionant i generant noves variants, com ara la Delta o la nova Lambda, i si no s'està ben immunitzat pot ser que en algun moment "s'escapin de la vacuna"."Sé que és emprenyador portar lao mantenir distàncies, però hem de seguir mantenint les mesures de protecció". Així ha demanat Argimon laper poder fer front a la cinquena onada del virus que actualment afecta Catalunya i que pot condicionar totalment l'activitat d'estiu. I sobre el curs escolar que ha de començar al setembre: "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor