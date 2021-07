​Els presos es retroben amb Vic: «Gràcies, gràcies i gràcies!»

FOTOS Homenatge als presos polítics i represaliats a Vic Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

Els cartells dels presos polítics s'han despenjat. Foto: Adrià Costa

La plaça Major s'ha omplert amb dues mil persones. Foto: Adrià Costa

"Ho tornarem a fer. I ara ho farem millor"

Josep Rull ha estat un dels més aclamats. Foto: Adrià Costa

Els presos polítics estan de moda

Ha estat una vetllada de retrobaments i sorpreses. La plaça de Vic lluïa radiant, com sol fer-ho en un dia de ple estiu, amb un munt de de curiosos, famílies sopant a les terrasses de les voltes i joves amb ganes de moviment. Alguns, només havien sortit a passejar i s’han trobat amb una diversió inesperada.



La casualitat ha fet coincidir a la mateixa plaça, sempre rica i multicultural, dos actes de caire totalment oposats. Per un costat, el retorn a la ciutat dels presos polítics. Per l’altre, a només 20 metres, una passarel·la de moda del festival Off Modo, que aquests dies se celebra a la ciutat dels Sants, amb una vintena de dissenyadors independents.



En aquesta segona edició, per tal de complir amb les restriccions de la Covid-19, el certamen ha optat per desfilades a l’aire lliure. L’acte, però, ha estat discret i s’ha intentat no molestar els veïns.

L'acte d’homenatge als presos polítics a la plaça Major de Vic finalitza amb crits d'independència i “L'Estaca” de Lluís Llach https://t.co/mubh9XuUhG pic.twitter.com/ITK1UG5m8m — NacióDigital (@naciodigital) July 15, 2021

Jordi Cuixart, a la plaça Major de Vic: "No deixarem de lluitar fins aconseguir la independència i fins que tornin els exiliats" https://t.co/PzvVKqgNx4 pic.twitter.com/a5g431KQjS — NacióDigital (@naciodigital) July 15, 2021

La plaça de Vic retrona al crit de "llibertat" quan els presos polítics pugen a l'escenari; informa @PerePratdesaba https://t.co/mubh9XuUhG pic.twitter.com/PLc8yQNyBE — NacióDigital (@naciodigital) July 15, 2021

i molts més, sense oblidar la representat local,Els cartells gegants dels presos polítics, exiliats i represaliats han presidit durant molts mesos, envoltats de balcons farcits d’estelades i banderes catalanes. De fet, la plaça osonenca més emblemàtica ha esdevingut per al moviment independentista un veritable símbol de llibertat i en contra de la repressió.Ara, amb elsfora de la presó era qüestió d’hores. La ciutat s’havia de retrobar físicament amb els seus líders i abraçar-los amb força. I els cartells s’havien de despenjar. Almenys els dels líders que estaven a la garjola. I així ha estat.que agrupa diverses entitats independentistes d'Osona, com la Cambra de Comerç d'Osona, la Intersindical d'Osona i el Ripollès, el CDR Alt Ter, l'ANC Osona, Òmnium Cultural Osona i el Consell per la República de Vic, ha organitzat aquesta tarda-vespre un acte d’homenatge i de reconeixement als presos polítics a la plaça Major de Vic. A més, s’ha aprofitar per denunciar per enèsima vegada que "la repressió persisteix". El lema de la trobada ha estat:L’acte ha comptat amb la presència d’alguns dels presos polítics indultats, i també persones represaliades comTots ells, acompanyats de la presidenta del Parlament,, han estat rebuts abans a l’Ajuntament per l’alcaldessa Anna Erra. Jordi Turull s’ha encarregat d’escalfar les hores prèvies amb l’arribada a Vic de la seva Marxa per la Llibertat, on ha conclòs la sisena etapa. Els missatges dels líders catalans han tingut un denominador comú:“Gràcies per ser tantes vegades en aquesta plaça quan nosaltres estàvem a la presó”, ha dit Sànchez. “. “Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies per ser-hi sempre”, ha insistit Bassa. I Rull: “Si vosaltres no vau tenir por l’1 d’octubre nosaltres no tenim dret a tenir-ne”. Turull ha tingut un record per Marta Rovira: “No em sentiré lliure fins que vegi la Marta Rovira en aquesta plaça. Heu estat el nostre motor a dins la presó”. Ja en el torn dels represaliats, Jordi Pesarrodona, ha continuat en la mateixa línia: “Nosaltres som forts perquè vosaltres hi sou sempre”.totes amb mascareta i una distància de seguretat més que discreta, els hi han tornat l’escalf amb escreix. Ha estat en un dels actes més multitudinaris i festius dels presos des que van sortir de la presó, malgrat les quatre gotes que han trencat un dia totalment estiuenc.Els líders catalans han recordat la necessitat de continuar lluitant per aconseguir laacabar amb la. “Mai deixarem de lluitar fins aconseguir la independència i fins que tornin els exiliats”, ha assegurat Cuixart, que ha fet una crida a la unitat. “El 2017 us vaig dir en aquesta mateixa plaça que votaríem. Quatre anys més tard, que ningú tingui cap dubte que ho tornarem a fer. I ara ho farem millor”, ha conclòs.També s’han adreçat als assistents de manera breu els represaliats. Les paraules més aclamades han estat les de Xevi Bohigas, fill de Sants però que fa 30 anys que viu a la població osonenca de. “Els meus pares, els meus fills, tots som represaliats. El 52% dels catalans som represaliats”, ha cridat.L’acte ha estat breu, ha durat poc més d’una hora, però ha tingut una càrrega emotiva molt potent. La trobada dels presos amb la seva gent incondicional d’Osona ha finalitzat amb crits d’independència i els. I moltes abraçades, això també.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor