Forcadell explica al net quatre anys d'absència

La primera vegada que Carme Forcadell va presentar Les paraules seran sempre lliures va ser el passat Sant Jordi a la presó de Wad-Ras davant de 70 dones, "amb unes condicions difícils", explica l'expresidenta del Parlament. Estava previst que ho fes a fora, però la revocació del tercer grau el 6 d'abril ho va impedir. Ara el presenta entre amics i companys de partit, a la Llibreria Ona de Barcelona, sense oblidar mencionar les altres preses: "em sento afortunada per estar aquí amb vosaltres, però elles continuen a la presó".

Més que una presentació d'un llibre sembla una bona oportunitat per retrobar-se. Salutacions efusives, abraçades amb l'exconsellera Meritxell Serret, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés i la regidora de Barcelona Elisenda Alamany, que agraeix el moment com una "dosi de normalitat". El president d'ERC, Oriol Junqueras, que entra just abans de començar l'acte, deixa clar que només ve a fer companyia a la Carme, que avui no li toca a ell.

Aquest conte infantil neix d'un encàrrec fet per carta a la presó, però té un objectiu molt personal, explicar-li al seu net Jan perquè ha estat absent durant moltes de les seves primeres vegades, des del primer aniversari a quan va aprendre a anar en bici. Quan Forcadell va entrar a presó el Jan només tenia mig any, ara en té quatre.

L'expresidenta del Parlament explica com, en tercer grau, va poder anar a buscar al seu net a la llar d'infants. El Jan li va preguntar què era la presó, ja que havia escoltat com en parlava amb la mestra. Forcadell no va saber què respondre. En aquell moment va començar a preguntar-se com li explicaria tot allò. Els textos del llibre es van escriure entre juliol i febrer, aprofitant un tercer grau de Forcadell. Just el dia que l'expresidenta del Parlament volia ensenyar-li les propostes de la il·lustradora al seu net, va haver de tornar a presó.

Però més enllà de la presó, Forcadell volia explicar-li al seu net "la importància de poder decidir", des de les petites coses de la classe a les grans decisions del Parlament. Els altres eixos del llibre són la llibertat, representada amb una gàbia i un ocell, i la idea de justícia, en aquest cas "difícil d'explicar als nens", que acostumen a tenir "posicions radicals de blanc o negre", diu Forcadell.

L'experiència penitenciària ha canviat la seva manera de veure la presó. Sempre que pot, advoca per fer un replantejament del sistema penitenciari. A més, explicar a un nen que "dins de la presó hi ha bones persones" pot ser una tasca difícil. Més enllà dels presos polítics, l'expresidenta del Parlament es posa en la pell dels presos comuns: "Potser estan a la presó perquè delinquir ha estat la seva manera de sobreviure, no han tingut cap més opció".

El net de Forcadell encara no ha llegit el llibre perquè està destinat a nens una mica més grans. Tot i això, s'està plantejant donar-li el conte de manera imminent a causa de les preguntes que li fa. El Jan sap que la seva àvia és una presa política, però encara no sap el perquè. Forcadell explica com abans-d'ahir, quan se n'anava, el seu net li va preguntar si tornaria. El Jan no acaba d'entendre el que passa, però la seva mare ja li ha dit que l'àvia l'hi explicarà en forma de conte.

