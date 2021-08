Londres 2012: els Jocs Olímpics de les dones

Laés la d'un relat inevitablement. I com no podia ser d'altra manera, elsno n'han quedat exclosos. Per adonar-nos d'aquestanomés cal pensar en els històrics d'aquesta competició. Carl Lewis, Jesse Owens, Michael Jordan, Haile Gebrselassie, Michael Phelps, Usain Bolt... Noméses fa un lloc en una història protagonitzada per homes.Ara bé, un fet històric va canviar el paradigma sobre el paper de la dona als Jocs Olímpics. Això sí, potser massa tard. Els Jocs Olímpics devan ser elsdes de l'inici del certamen, el 1896, que. Dit d'altra manera, cada país que participava en la competició tenia presència femenina dins l'equip.van desfilar aquell 27 de juliol de 2012 amb almenys una dona darrere de les diferents banderes que es passejaven per. Curiosament, el país amb més medalles de la història, els, marcaven un altre fet històric: per primer copsuperaven elsque defensarien el blau, el vermell i el blanc de la bandera nord-americana.Però no només queda aquí la revolució femenina de Londres 2012. Per primer cop,, que mai havien seleccionat competidores femenines, van participar en els Jocs. Tot i que aquests territoris s'hi havien negat i només van accedir per les pressions del, Wojdan Shaherkani i Sarah Attar per l'; Nada Arkaji, Aya Magdy, Bahiya Al-Hamad, i Noor Al-Malki per; i Maziah Mahusin per, ja s'han convertit en història de l'olimpisme femení.Londres va marcar el rècord de dones participant en uns Jocs Olímpics. Llavors la xifra va ser delquan aja s'havia marcat el rècord, que era del. La representació femenina es va mantenir a Rio, amb el. També a Brasil tots els països van teniren les seves delegacions.Per fortuna, i encara que s'hagi de reiterar que arriba tard, el compromís dels comitès olímpics i paralímpics amb la igualtat no va acabar a Londres i cada cop és més fort. L'organització de Tòquio 2020 preveu que undels competidors siguin dones, i per això el COI ha realitzat una assignació de places paritària. L'objectiu, segons el manifest del comitè amb motiu del passat dia de la dona, és organitzar els. La igualtat de gènere al món de l'esport, doncs, sembla que ja no té aturador.

